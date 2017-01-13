جامعة سعودية تدفع مليوني دولار كرشوة لرفع تصنيفها عالمياً

يوماً تلو آخر، يتكشف حجم الفساد الذي ينخر عضم النظام السعودي، والذي لم تسلم منه حتى المؤسسات التعليمية والتربوية، حيث كشفت هيئة مكافحة الفساد في السعودية عن قيام إحدى الجامعات في المملكة بدفع أكثر من مليوني دولار لأحد المعاهد في أستراليا كرشوة لرفع تصنيفها بين الجامعات العالمية.

وبحسب موقع “روسيا اليوم” قالت وسائل إعلام محلية “إن هيئة مكافحة الفساد كشفت عن تجاوز إحدى الجامعات السعودية بدفع أكثر من مليوني دولار لأحد المعاهد في أستراليا لطلب زيادة تصنيفها بين الجامعات العالمية”.

ونقل الموقع عن صحيفة “سبق” قولها “ان “نزاهة” خاطبت وزارة التعليم للرد على هذه التجاوزات المالية التي اعتبرتها فساداً وهدراً للمال العام”.

وأوضحت الصحيفة “أن هذه الجامعة لديها الكثير من التجاوزات”، مبينة “أنها لم تتعاون مع الهيئة في الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام”.