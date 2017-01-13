خاص: النظام السياسي في اليمن

النظام السياسي في اليمن
الرقص على رؤوس الثعابين
بحث جامعي متخصص على حلقات
إعداد:
ناصر الحسيني
- النظام السياسي في اليمن .. الرقص على رؤوس الثعابين ـ الجزء الأول
- النظام السياسي في اليمن .. الرقص على رؤوس الثعابين ـ الجزء الثاني
- النظام السياسي في اليمن .. الرقص على رؤوس الثعابين ـ الجزء الثالث
- النظام السياسي في اليمن .. الرقص على رؤوس الثعابين ـ الجزء الرابع
محتويات البحث:
المقدمة
الفصل الأول: لمحة تعريفية
أ ـ تشكّل الدولة اليمنية
ب ـ التضاريس والجغرافيا السياسية
ـ التقسيمات الادارية
ـ الاقتصاد
ـ السكان
ج ـ الاديان في اليمن
ـ زيديون
ـ شوافع
ـ اسماعيليون
د ـ نظام الحكم السياسي
ـ السلطة التشريعية: مجلس النواب اليمني
ـ السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية اليمنية
ـ السلطة القضائية
ـ الأحزاب السياسية
ـ القَبَلِيّة في اليمن
ـ العلاقات الخارجية
الفصل الثاني: مراحل تطور النظام السياسي
أ ـ ما قبل الوحدة
ب ـ ما بعد الوحدة
ـ المرحلة الانتقالية 1990 /1993
ـ مرحلة الائتلاف الثلاثي: 1993 / 1994
ـ مرحلة الائتلاف الثنائي: 1994 / 1997
ـ مرحلة حكم الحزب الواحد: ابريل/نيسان 1997
ج ـ آراء في هوية النظام السياسي
ـ رئاسي أم برلماني ؟
ـ شكل الدولة
الفصل الثالث: أطراف التجاذب الداخلي
أ ـ المؤتمر الشعبي العام
ب ـ حركة أنصار الله (الحوثيون)
ـ النشأة والتأسيس
ـ الصراع مع السلطة والحروب الستة
ـ التماهي الحوثي مع الثورة الإسلامية وحزب الله
ـ المسار السياسي
ج ـ القضية الجنوبية
ـ الحراك الجنوبي
د ـ التجمع اليمني الإصلاح
هـ ـ التيارات الإسلامية في اليمن
الفصل الرابع: التأثيرات الخارجية في اليمن
أ ـ العلاقة مع السعودية
ب ـ العلاقة مع إيران (وضمناً مع حزب الله اللبناني)
ـ المرحلة الأولى: 1990م –1992م
ـ المرحلة الثانية: 1992- 1994
ـ المرحلة الثالثة: 1996- 2003م
ـ المرحلة الرابعة: 2004- 2013م
ج ـ العلاقة مع أمريكا
ـ الموقف الأمريكي من جماعة الحوثي
د ـ العلاقة مع مصر
خاتمة
الملاحق
ـ ملحق آلية تنفيذ المبادرة الخليجية
ـ ملحق “اتفاق السلم والشراكة الوطنية”
قائمة المراجع
السلام عليكم و رحمة الله!
أنا من جمهورية كازاخستان.
كيف أستطيع أن أحصل على هذا الكتاب؟
وعليكم السلام ورحمة الله..
تم نشر الأجزاء الأربعة للبحث على موقعنا…
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