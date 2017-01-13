خاص: النظام السياسي في اليمن

النظام السياسي في اليمن

الرقص على رؤوس الثعابين

بحث جامعي متخصص على حلقات

إعداد:

ناصر الحسيني

محتويات البحث:

المقدمة

الفصل الأول: لمحة تعريفية

أ ـ تشكّل الدولة اليمنية

ب ـ التضاريس والجغرافيا السياسية

ـ التقسيمات الادارية

ـ الاقتصاد

ـ السكان

ج ـ الاديان في اليمن

ـ زيديون

ـ شوافع

ـ اسماعيليون

د ـ نظام الحكم السياسي

ـ السلطة التشريعية: مجلس النواب اليمني

ـ السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية اليمنية

ـ السلطة القضائية

ـ الأحزاب السياسية

ـ القَبَلِيّة في اليمن

ـ العلاقات الخارجية

الفصل الثاني: مراحل تطور النظام السياسي

أ ـ ما قبل الوحدة

ب ـ ما بعد الوحدة

ـ المرحلة الانتقالية 1990 /1993

ـ مرحلة الائتلاف الثلاثي: 1993 / 1994

ـ مرحلة الائتلاف الثنائي: 1994 / 1997

ـ مرحلة حكم الحزب الواحد: ابريل/نيسان 1997

ج ـ آراء في هوية النظام السياسي

ـ رئاسي أم برلماني ؟

ـ شكل الدولة

الفصل الثالث: أطراف التجاذب الداخلي

أ ـ المؤتمر الشعبي العام

ب ـ حركة أنصار الله (الحوثيون)

ـ النشأة والتأسيس

ـ الصراع مع السلطة والحروب الستة

ـ التماهي الحوثي مع الثورة الإسلامية وحزب الله

ـ المسار السياسي

ج ـ القضية الجنوبية

ـ الحراك الجنوبي

د ـ التجمع اليمني الإصلاح

هـ ـ التيارات الإسلامية في اليمن

الفصل الرابع: التأثيرات الخارجية في اليمن

أ ـ العلاقة مع السعودية

ب ـ العلاقة مع إيران (وضمناً مع حزب الله اللبناني)

ـ المرحلة الأولى: 1990م –1992م

ـ المرحلة الثانية: 1992- 1994

ـ المرحلة الثالثة: 1996- 2003م

ـ المرحلة الرابعة: 2004- 2013م

ج ـ العلاقة مع أمريكا

ـ الموقف الأمريكي من جماعة الحوثي

د ـ العلاقة مع مصر

خاتمة

الملاحق

ـ ملحق آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

ـ ملحق “اتفاق السلم والشراكة الوطنية”

قائمة المراجع