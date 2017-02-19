عائلة الترجمة للترجمة والتعريب والدبلجة Translation family

ترجمة الكتب الصادرة عن المكتبات العربية فضلا عن الكتب الصادرة عن دور النشر الغربية إلى الوزارات والجامعات في شتى أنحاء العالم العربي

ترجمة التقارير

ترجمة المقايسات الهندسية والتقارير الطبية ومذكرات الأحكام المقدمة للقضاء

ترجمة وثائق السفر

ترجمة الوثائق المقدمة للسفارات والهيئات الحكومية والوزارات والهيئات الدولية و كذلك الوثائق القانونية من عقود واتفاقيات وأية مستندات قانونية .

الترجمة العلمية والدينية.

الترجمة العلمية بأنواعها المختلفة (دينية،هندسية ،كيميائية،رياضية، فيزيائية،تراثية،فنية،قانونية…الخ(

فريق العمل

لدينا فريق من المحترفين لعدة لغات و نحن نركز على استخدام التقنية الخاصّة بنا ولدينا موهبة في صياغة الترجمة مع الاحتفاظ بالمعنى و التفاصيل للنص الاصلى حيث لا تشعر بأن النص مترجم من لغة أخرى نراعي آداب اللغة العربية والثقافة العربية في الترجمة . وهذا ما يميزنا ويجعلنا أكثر كفاءة في ترجمة الوثائق المختلفة بما يتوافق مع متطلبات العميل.

نقوم بخدمة أعدادا متزايدة من العملاء في الداخل والخارج حيث وضعوا ثقتهم في خدماتنا و ذلك لأننا نقدم ترجمة دقيقة لتلبية احتياجات أعمالهم , كما أننا نعمل على إقامة علاقات طويلة الأمد مع عملائنا

من خلال تقديم خدمات ترجمة سريعة و دقيقة و تسليمها في الوقت المحدد.

اللغات التي نترجم منها واليها:

اللغة العربية, اللغة الإنجليزية , اللغة الألمانية , اللغة الإسبانية , اللغة الفرنسية , اللغة الإيطالية,

اللغة البرتغالية , اللغة الروسية …الخ بالإضافة إلى بعض اللغات الشرقية مثل اللغة التركية,

اللغة الفارسية وغيرها ،وأيضا بعض اللغات الأسيوية مثل الصينية واليابانية وغيرها

و بعض اللغات النادرة كالهندية والإندونيسية

للتواصل:

الهاتف: 71571365 -00961

البريد الإلكتروني: translationfamily@hotmail.com