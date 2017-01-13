موقع إنباء الإخباري

موقع إخباري عربي ينطلق من لبنان، ويتناول القضايا العربية والدولية. يتضمن تحليلات وتعليقات خاصة بالموقع، وتقارير إخبارية تتابع الأحداث في لبنان والمنطقة والعالم.

لايكتفي الموقع بتقديم الأخبار كنص، ولكنه يعتمد بشكل أساسي على الصورة، وأحياناً على مقاطع الفيديو لتغطية الأحداث.

والموقع يركز على القضايا السياسية، ولكنه يهتم أيضاً بالتطورات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة، من الاقتصاد إلى الثقافة والإعلام، إلى القضايا الاجتماعية والإنسانية، إلى الفن والرياضة.

يتعامل الموقع مع عدد من الكتّاب والمحللين المعروفين في لبنان والعالم العربي، الذين يبرزون رؤية شاملة للأحداث، ويعبرون عن موقف متعاطف مع القضايا العربية في مختلف المجالات.

فريق العمل:

مدير الموقع: محمود ريا

رئيس التحرير: مروان سوداح

القسم الإقليمي والدولي: علي بدر الدين

القسم الثقافي: ماجدة ريا

القسم التقني: قاسم ريا